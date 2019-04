Mężczyzna zabił partnerkę podczas uprawiania seksu. Dowiedział się, że była mężczyzną

27-letni Mikhail Tikhonov jest lekarzem. Podczas składania zeznań przyznał się do zamordowania swojej partnerki, a także do rozczłonkowania jej ciała. Nina Sutgutska była o dwa lata młodsza od swojego chłopaka. Do zbrodni doszło w mieszkaniu kobiety w Kursku.

Jak podaje The Sun, podczas uprawiania seksu Mikhail wpadł w furię. Zorientował się, że jego dziewczyna przeszła operację zmiany płci. Śledczy twierdzą, że mężczyzna udusił swoją dziewczynę na łóżku. Następnie rozczłonkował ciało Niny. Z wstępnych ustaleń wynika, że lekarz wycinał narządy wewnętrzne kobiety i kroił je na małe kawałki, które stopniowo spuszczał w toalecie. Głowę i kończyny Niny spakował do walizki i udał się do swojego mieszkania. Część rozczłonkowanych zwłok wyrzucił do kosza na śmieci. Robił wszystko, by sprawa nie wyszła na jaw.

Matka Niny, zaniepokojona nieobecnością córki, zgłosiła sprawę odpowiednim służbom. Policjanci zatrzymali podejrzanego o dokonanie tych czynów. Tikhonov może spędzić w więzieniu nawet 20 lat.

