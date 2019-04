Mężczyzna zrobił sobie selfie z dwoma gorylami. „Dzień jak co dzień”

Mathieu Shamavu pracuje jako strażnik w Parku Narodowym Virunga w Demokratycznej Republice Konga. „Dzień jak co dzień” – napisał na Facebooku mężczyzna. Do postu dołączył fotografię, na której pozuje wraz z dwoma gorylami. Zwierzęta wyglądają jakby naśladowały zachowanie mężczyzny i próbowały ustawić się w taki sposób, by jak najatrakcyjniej wyglądać na zdjęciu. Musicie przyznać, że goryle Ndakazi i Ndeze czuły się nad wyraz naturalnie przed obiektywem. Zdjęcie zostało udostępnione przez internautów już ponad 20 tysięcy razy. „To idealne ujęcie ich osobowości” – czytamy na Instagramie Parku Narodowego Virunga.

Post w mediach społecznościowych został opublikowany 22 kwietnia 2019 roku. Co roku tego dnia obchodzony jest Dzień Ziemi. We wpisie przedstawiciele parku narodowego w Kongo zaznaczyli, że bardzo ważne jest „prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska”. W komunikacie podkreślono, że próba wykonywania zdjęć typu selfie z gorylami może zakończyć się tragicznie. Zaznaczono także, że fotografia została wykonana w „specjalnych warunkach”. Wystosowano również apel do internautów, którym spodobała się fotografia, aby nie próbowali powtórzyć takiego ujęcia na własną rękę.

