Impreza w Wersalu. Ceny biletów zaskakują!

Wersal kojarzy się nam z pełnymi przepychu przyjęciami, które organizował Ludwik XIV. Jednak już za niewiele ponad miesiąc – w czerwcu 2019 roku, w jednej z najbardziej znanych budowli we Francji, odbędzie się huczna impreza – impreza w nowoczesnych rytmach. Zgodnie z zapowiedziami, podczas wydarzenia Versailles Electro, wystąpi „legendarny skład francuskich muzyków elektro", między innymi: Busy P, Breakbot x Irfane, Myd i So Me. Ich stanowiska będą usytuowane u podnóża sali lustrzanej pałacu wersalskiego.

Jak podaje portal 10daily.com.au, specjalny bilet VIP kosztuje około 250 dolarów. Opłacając tę wersję biletu, można korzystać z części wypoczynkowej, baru, a także zarezerwowanego parkingu. Osoby, które nie potrzebują tych wszystkich luksusów, mogą skorzystać z innej oferty. Tańsze bilety wstępu kosztują około 40-50 dolarów. Nowoczesna muzyka rozbrzmiewająca z jednej z najbardziej charakterystycznych budowli we Francji, brzmi zachęcająco, prawda?

Czytaj także:

Wzruszająca sesja kobiety i jej umierającego ojca. Mężczyzna zmarł kilka miesięcy później