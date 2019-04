Żydzi walczą o restytucje mienia. Rozpoczynają kampanię w mediach społecznościowych

– Dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata włączyło się w kampanię. Ocaleni, ich rodziny i inni wykorzystują siłę mediów społecznościowych do dzielenia się historiami z życia, które na zawsze zmienił Holokaust, aby rzucić światło na niesprawiedliwość, jakiej doznały miliony w wyniku tego, co zostało niesłusznie odebrane – oświadczył Gideon Taylor, przewodniczący Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego – Mamy nadzieję, że polski rząd zrozumie, że trzeba się zająć odszkodowaniami. Mamy nadzieję, że uznają to i podejmą działania – dodał.

Filmy pojawiły się w ramach kampanii #MyPropertyStory, czyli „historia mojego majątku” prowadzonej przez Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego. Żydzi pochodzący z terenów Polski, czy Słowacji, opowiadają o Holocauście, utraconym majątku i staraniach, żeby go odzyskać.

– Od 1988 roku, kiedy Polska stała się krajem demokratycznym, staram się odzyskać fabrykę i budynek mojego ojca. Otrzymałam wiele obietnic od polskich prezydentów, jednak do dziś te nieruchomości nie zostały zwrócone – mówi w jednym z filmów urodzona w Żywcu Lea Evron. – Nigdy się nie poddam – podkreśla.

Evron przyznała, że ​jej rodzina zatrudniła polskich prawników, aby dochodzić swoich roszczeń. Podkreśliła, że ​​jedną z pierwszych rzeczy, które jej matka zrobiła po wojnie, było wynajęcie prawnika, aby przeniósł własność budynków na ocalałą rodzinę. Pierwotnym właścicielem majątku był jej ojciec, który zginął w Auschwitz. Jeden z prawników rodziny miał wygrać sprawę w sądzie.

– Nasz prawnik wysłał orzeczenie sądu do polskiego Ministerstwa Finansów i powiedziano nam, że nie możemy odzyskać nieruchomości, ponieważ została sprzedana, a nowy właściciel kupił ją w dobrej wierze. Nasz prawnik nadal się z nimi koresponduje, ale w swoim ostatnim e-mailu powiedział, że nie ma szans, że to martwa sprawa – powiedział mąż Lei Evron. – Smutna historia jest taka, że ​​ci, którzy przeżyli Holokaust, teraz muszą ponieść kolejne prześladowania ze strony polskiego rządu – dodał.