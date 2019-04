„Najbardziej niegodziwi przestępcy w Teksasie”. Gwałcili dzieci i nagrywali filmy, ich najmłodsza ofiara miała 8 miesięcy

30 października 2018 roku oskarżeni przyznali się przed sądem w Waco do wykorzystywania seksualnego dzieci i tworzenia pornografii z ich udziałem, w których oni byli napastnikami. Ich najmłodsze ofiary miały osiem miesięcy. Z akt sądowych wynika, że skrzywdzili ono około 25 małoletnich dzieci, w wieku od niemowlęcego do 14 lat z okolic Teksasu.

– To najbardziej gorsząca sprawa, którą zajmowałem się od czasu, gdy zostałem prokuratorem w USA – komentował John Franklin Bash, amerykański adwokat, który pełni funkcję prokuratora Stanów Zjednoczonych w United States District Court for the Western District of Texas. – Almaguerowie byli seryjnymi oprawcami dzieci. Wykorzystali 25 nieletnich, o których wiemy. Były to dzieci z sąsiedztwa, z kościoła, dzieci, które opiekowały się innymi dziećmi. Najmłodsza ofiara była niemowlęciem. A natura nadużyć była niewyobrażalna. Tworzyli filmy, na których torturowali dzieci i dzielili się tym z innymi. To dwójka najbardziej niegodziwych przestępców w historii stanu Teksas – dodał.

W sprawie skazany został też brat Christophera Almaguera, 25-letnia Paul Perez. Usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności, dożywotni nadzór i zapłatę 10 tys. dolarów na rzecz Funduszu na rzecz Ofiar Handlu Ludźmi. Postawiono mu wcześniej zarzuty dotyczące pornografii dziecięcej. Otrzymywał zdjęcia i filmy od Almaguerów, które przedstawiały sceny wykorzystywania przez nich dzieci.