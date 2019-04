Korea Północna wystawiła rachunek za leczenie Otto Warmbiera. Wszystko miało pozostać tajemnicą?

Rachunek miał zostać przekazany Josephowi Yunowi, byłemu Specjalnemu Przedstawicielowi Departamentu Stanu w Korei Północnej, który w czerwcu 2017 roku pojechał do Pjongjangu, aby odebrać stamtąd i przetransportować do USA Warmbiera. W momencie wypuszczenia z aresztu w Korei Północnej student był w śpiączce. Zmarł na kilka dni po powrocie do Stanów Zjednoczonych.

Według źródeł CNN, Yun, który na polecenie Trumpa poleciał do Korei Północnej po studenta, podpisał rachunek przedstawiony przez władze Pjongjangu, wcześniej informując o tym ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona. Tillerson z kolei miał przekazać to Donaldowi Trumpowi. Do tej pory administracja prezydenta USA nie zapłaciła rachunku. Według źródeł CNN, Korea Północna wcześniej nie poruszała tej kwestii, ponieważ starała się łagodzić napięcia z USA w 2018 roku. Później z kolei nastąpiły negocjacje związane z uwolnieniem trzech Amerykanów z Korei Północnej. Prowadził je już Mike Pompeo. Na początku kwietnia na przyjęciu z udziałem rodziny Otto Warmbiera, Pompeo miał przekazywać, że nie zapłacą żadnego okupu za zakładników przetrzymywanych przez Pjongjang.

Dziennikarze CNN skontaktowali się w tej sprawie z Yunem. Przekazał on jednak, że nie może komentować tej kwestii ze względu na jej „delikatny charakter” . – Nie mogę tego potwierdzić. To dyplomatyczne aspekty i negocjacje, których nie potwierdzam – powiedział. Z kolei sekretarz prasowa Białego Domu Sarah Sanders w pisemnej odpowiedzi dla CNN poinformowała, że „nie komentuje negocjacji w sprawie zakładników i z tego wynika ich sukces” . Departament Stanu odmówił komentarza w tej sprawie.

Rodzice studenta pozwali rząd Korei Północnej

W grudniu 2018 roku pisaliśmy, że rodzice zmarłego amerykańskiego studenta Otto Warmbiera – Fred i Cindy Warmbier – pozywają rząd Korei Północnej na ponad 1 miliard dolarów, twierdząc, że ich syn zmarł w wyniku stosowania tortur w niewoli. Władze Korei Północnej aresztowały ich 22 letniego syna za rzekomą kradzież propagandowego plakatu. Student, który do Korei Północnej pojechał z amerykańskim biurem podróży, został zatrzymany i skazany na 15 lat więzienia. Amerykanin, po spędzeniu na terenie Korei Północnej 17 miesięcy, został ostatecznie odesłany do USA w stanie śpiączki, gdzie kilka dni później zmarł. Według północnokoreańskiego reżimu przyczyną śpiączki miał być botulizm oraz zażycie leku nasennego, aczkolwiek amerykańscy lekarze nie zdołali tego potwierdzić. Otto Warmbier zmarł 19 czerwca 2017. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci ustalono niedotlenienie i niedokrwienie mózgu.

Według pozwu złożonego przez rodziców zmarłego studenta, władze Korei Północnej naruszyły prawo międzynarodowe zmuszając ich syna do przyznania się do przeprowadzenia aktu wywrotowego w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych.