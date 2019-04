Udawała, że pojechała na festiwal. Teraz odsłania karty: Media społecznościowe to oszustwo

Gabbie Hanna jest youtuberką. Na Instagramie obserwuje ją ponad 3,8 mln internautów. Gwiazda mediów społecznościowych przez ostatni tydzień publikowała w sieci zdjęcia z festiwalu Coachella. Jednak jak przyznała po pewnym czasie, tak naprawdę nie wzięła udziału w tym wydarzeniu. – Media społecznościowe to oszustwo – powiedziała. Na opublikowanym nagraniu, które zamieściła w sieci, pokazała, w jaki sposób „fałszowała rzeczywistość”.

Youtuberka bardzo dobrze przemyślała i zaplanowała swoje przygotowania. Zrobiła wszystko, by publikowane przez nią materiały wydawały się jej obserwatorom wiarygodne – między innymi wzięła udział w sesjach zdjęciowych, przygotowała festiwalowe kreacje, kupiła różową perukę, a także zaangażowała do pomocy wielu przyjaciół.

Festiwal Coachella

Coachella Valley Music and Arts Festival to coroczny festiwal muzyki i sztuki, odbywający się w Empire Polo Club, Indio, Kalifornia. Wydarzenie to skupia pasjonatów różnej muzyki od rocka po elektronikę. Na całym terenie rozmieszczonych jest kilka scen (Coachella Stage, Outdoor Theatre, Gobi Tent, Mojave Tent, i Sahara Tent, Oasis Dome, Yuma Stage), na których na żywo grana jest muzyka. Korzenie festiwalu wywodzą się z koncertu zespołu Pearl Jam, który odbył się w 1993 roku w Empire Polo Club, w czasie bojkotu miejsc kontrolowanych przez Ticketmaster.

Czytaj także:

Coachella 2019. Jessica Mercedes, Maffashion, Deynn... Polskie celebrytki chwalą się zdjęciami z festiwalu