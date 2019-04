Nie żyje ojciec Emiliano Sali. Zmarł nagle trzy miesiące po tragicznej śmierci syna

Doniesienia o śmierci Horacio Sali potwierdził Julio Muller, lokalny polityk. Jak przekazał, mieszkający w Argentynie ojciec tragicznie zmarłego piłkarze w nocy dostał ataku serca i nie udało się go uratować. – Rok 2019 nie przestaje zaskakiwać nas szokującymi wiadomościami. O 5 rano żona (Horacio Sali) zadzwoniła do mnie bardzo przejęta. Gdy dojechałem do ich domu, lekarze już tam byli, a on umarł – relacjonował Muller.

Horacio Sala był ojcem Emiliano Sali, który zginął w katastrofie samolotu Piper Malibu nad Kanałem La Manche 21 stycznia. Maszyna z piłkarzem na pokładzie rozbiła się tuż po podpisaniu przez niego kontraktu z walijskim klubem Cardiff City F.C. Wrak maszyny został znaleziony 3 lutego, a ciało piłkarza wydobyto 7 lutego. 16 lutego 2019 odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w argentyńskim Santa Fe.