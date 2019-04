Książę William wygłosił przejmujące przemówienie. Nawiązał do śmierci księżnej Diany

Książę William wezwał do pokonania ekstremizmu „we wszystkich jego formach” w przejmującym przemówieniu. – Globalna ideologia nienawiści nie podzieli nas – powiedział w meczecie Al Noor, w którym w marcu w ataku zginęły 42 osoby.

William zdawał się nawiązywać do nieoczekiwanej śmierci swojej matki księżnej Diany w 1997 roku w wyniku wypadku samochodowego w Paryżu. – Miałem powody do tego, aby zastanawiać się nad żalem, nagłym bólem i stratą w moim życiu. Z bliska widziałem smutek w innych chwilach tragedii, tak jak dzisiaj. Zdałem sobie sprawę z tego, że oczywiście żałoba zmienia twoje spojrzenie na życie. Nigdy nie zapominasz o szoku, smutku i bólu. Ale nie wierzę, że smutek zmienia to, kim jesteś. Smutek, jeżeli na to pozwolisz, ujawni, kim jesteś. Może ujawnić głębie, której nie znałeś – mówił do zgromadzonych.