26-letni model upadł na wybiegu podczas tygodnia mody. Nie udało się go uratować

Według oświadczenia organizatorów, 26-letni Tales Soares poczuł się źle podczas sobotniego pokazu mody marki Ocksa. Szybko zjawili się koło niego ratownicy medyczni obecni na miejscu i przewieziono go do szpitala, gdzie stwierdzono, że nie żyje. W oświadczeniu nie podano, co było bezpośrednią przyczyną śmierci modela.

„Daily Folha de S. Paulo” podawało, że mężczyzna potknął się o sznurowadło i upadł. Według dziennikarzy gazety, większość ludzi obecnych na pokazie myślało, że było to częścią występu. W mediach społecznościowych ludzie zamieszczają zdjęcie leżącego na wybiegu Soaresa.

Marka Ocksa poinformowała na Instagramie, że cały zespół jest „zszokowany” śmiercią Soaresa, który współpracował z agencją Base MGT.

