Szympans przegląda profil na Instagramie. Nagranie stało się viralem i wywołało oburzenie

Na filmie szympans przegląda instagramowe konto Mike'a Holstona, znanego również w mediach społecznościowych jako @TheRealTarzan. Jest influencerem i samozwańczym wychowawcą zwierząt oraz działaczem na rzecz ochrony przyrody, który z ponad 5 milionami obserwujących go na Instagramie, dzieli się swoim życiem.

Trudno dziwić się temu, że wideo wrzucone przez niego do sieci stało się takie popularne – wywołuje ono u odbiorców zdumienie niesamowitą inteligencją szympansów. Jednak Jane Goodall, jedna z najbardziej znanych na świecie ekspertów od szympansów oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, twierdzi, że to właśnie takie filmy są dla tych zwierząt krzywdzące.

„Jestem bardzo rozczarowana, gdy widzę nieodpowiedni portret nieletniego szympansa na tym filmie, który obecnie jest viralem w mediach społecznościowych” – pisze Goodall w oświadczeniu. „Szympansy są zwierzętami bardzo towarzyskimi, inteligentnymi i mają złożone emocje, tak jak ludzie. Konieczne jest, abyśmy je odpowiednio dostosowywali do życia i aby otrzymały one najlepszą możliwą opiekę, jeżeli są w niewoli” – dodaje.

Dalej Goodall podkreśla, że filmy takie jak te, przedstawiają zagrożone gatunki jako zwierzęta domowe, co przyczynia się do handlu nimi na czarnym rynku. To także przesłania niebezpieczeństwa związane z interakcją człowieka z szympansami.

Oświadczenie jest jednak głównie kierowane do Holstona. „Limbani często jest ubrana w odzież, wchodzi w interakcję z ludźmi, służy do promocji. Nie jest jasne, dlaczego ktoś to robi i dlaczego to jest dozwolone, ale z pewnością na dłuższą metę jest to szkodliwe dla psychiki i fizyczności tego małego szympansa” – czytamy.

Nie jest jasne, który szympans jest bohaterem pierwszego filmu opublikowanego przez Holstona, ale oznacza on pod postem parę szympansów mieszkających w Myrtle Beach Safari i właściciela obiektu, Kody'ego Antle'a. Wychowują się tam dwa szympansy – Vali i Sugriva, którzy zostali pokazani w innych filmach z telefonami komórkowymi, okularami VR, noszący ubrania i mający bliskie interakcje z ludźmi.