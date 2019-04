Wielotysięczny protest w Hongkongu. Manifestowano przeciw ekstradycji do Chin kontynentalnych

Tysiące osób protestowało w Hongkongu przeciwko planom rządu dotyczącym zmianie prawa, która umożliwi ekstradycję do Chin kontynentalnych. Obywatele Hongkongu nie mają zaufania do tamtejszego systemu sprawiedliwości. Tłum przeszedł przed budynek lokalnej administracji. Tam doszło do przepychanek z policją. Zatrzymano dziewięć osób. Jeden z protestujących został odwieziony do szpitala. Rząd Hong Kongu potępił protest.