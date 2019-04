Papież przekazał 500 tys. dolarów na pomoc uchodźcom. „Uciekają przed biedą i przemocą”

Oświadczenie w tej sprawie opublikował serwis Vatican News. Dowiadujemy się z niego, że papież Franciszek przekazał na pomoc migrantom w Meksyku 500 tys. dolarów. Fundusze pozyskano z tzw. świętopietrza, czyli tradycyjnej, corocznej daniny składanej na rzecz Watykanu. Pieniądze zostaną teraz przyznane 27 projektom prowadzonym przez szesnaście meksykańskich diecezji oraz zgromadzeń zakonnych, które poprosiły o wsparcie na rzecz zapewnienia migrantom wyżywienia, zakwaterowania oraz innych podstawowych potrzeb.

„Nadzieja na lepszą przyszłość”

„W ostatnich miesiącach tysiące migrantów przybyło do Meksyku, pokonując pieszo ponad 4 tys. kilometrów i korzystając z prowizorycznych pojazdów. Mężczyźni i kobiety, często z małymi dziećmi, uciekają przed biedą i przemocą, mając nadzieję na lepszą przyszłość w Stanach Zjednoczonych. Jednak granica USA pozostaje dla nich zamknięta” – czytamy w oświadczeniu Watykanu.

Dalej przekazano, że danina od papieża ma być przeznaczona na pomoc dla ponad 75 tys. osób, które przybyły do Meksyku w 2018 roku, a które pochodzą m.in. z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali. „Ci ludzie zostali uwięzieni, nie mogą wejść do Stanów Zjednoczonych, pozostają bez domu i środków do życia. Kościół Katolicki gości tysiące z nich w hotelach na terenach diecezji lub w zgromadzeniach zakonnych, zapewniając podstawowe wsparcie, od mieszkania po odzież” – dodano w komunikacie.

Watykan zwrócił uwagę na to, że zainteresowanie sytuacją uchodźców słabnie oraz pojawia się coraz mniej doniesień medialnych w tej sprawie. To powoduje, że zmniejszyła się skala pomocy dla migrantów ze strony rządu oraz osób prywatnych.

