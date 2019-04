Podróżnicy odtworzyli swoje zdjęcie po roku w tym samym miejscu. „Mamy złamane serca”

Marie Fe i Jake Snow są zaręczeni. Podróżują po całym świecie. Swoje wycieczki dokumentują, publikując zdjęcia na Instagramie. Obserwuje ich prawie pół miliona internautów. Teraz postanowili swoją popularność wykorzystać w szczytnym celu.

Para podróżników w zeszłym roku odwiedziła Pink Beach w Komodo. Do tego stopnia spodobało im się to miejsce, że postanowili tam wrócić. Gdy pojawili się na miejscu, nie wierzyli własnym oczom. Pink Beach nie przypominała siebie sprzed roku. Marie i Jake, aby zobrazować skalę zanieczyszczeń, postanowili odtworzyć swoje zdjęcie z 2018 roku, pozując w nowych okolicznościach. W mediach społecznościowych zamieścili dwie fotografie – z 2019 roku i wykonane rok wcześniej. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka to fakt, że miejsce stało się... składowiskiem śmieci.

„Te dwa zdjęcia zostały zrobione dokładnie w tym samym miejscu w odstępie jednego roku” – stwierdzili podróżnicy pod opublikowanym na Instagramie postem. „Nigdy nie przypuszczaliśmy, że po powrocie na naszą ulubioną plażę, zobaczymy tak niepokojący widok. To złamało nam serca” – czytamy w dalszej części wpisu. Podróżnicy zaapelowali do obserwatorów, aby nie byli obojętni, by zaczęli działać na rzecz ochrony środowiska.

