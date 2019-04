Prezydent Indonezji chce przenieść stolicę. Które miasto zastąpi Dżakartę?

O zamiarach prezydenta-elekta Joko Widodo poinformował minister ds. planowania Bambang Brodjonegoro. Przedstawiciel indonezyjskiego rządu określił posunięcie głowy państwa mianem „ważnej decyzji” . Na razie wiadomo jedynie, że Dżakarta najprawdopodobniej straci status stolicy kraju. Nie podano jednak, które miasto miałoby ją zastąpić. W mediach jako najbardziej prawdopodobna lokalizacja wymieniana jest leżące na wyspie Borneo miasto Palangka Raya (Palangkaraya).

Przeniesienie stolicy z 10-milionowego miasta ma stanowić część większego planu decentralizacji władzy, który przyświeca prezydentowi Widodo, nieoficjalnemu zwycięzcy ostatnich wyborów (Oficjalne rezultaty zostaną podane 22 maja – red.). Nieoficjalnie wiadomo, że na posiedzeniu gabinetu dyskutowane były trzy główne propozycje – stworzenie specjalnej strefy rządowej na terenie obecnej stolicy, by ograniczyć konieczność przemieszania się, przeniesienie stolicy do innego miasta bądź zbudowanie całkiem nowego miasta na innej wyspie i uczynienie go centrum administracyjnym kraju. Zwolennikiem tej ostatniej możliwości jest prezydent.

Tonąca stolica

BBC wyjaśnia, że plany przeniesienia stolicy Indonezji pojawiały się w historii już kilkakrotnie. Krytycy Dżakarty podkreślają, że miasto jest strasznie zakorkowane, co znacznie utrudnia ważnym gościom i miejscowym politykom poruszanie się. Członkowie rządu mają specjalne eskorty policji, które pomagają im w przemieszczaniu się. Z danych ministra planowania wynika, że gigantyczne zatory na ulicach generują koszty rzędu 6,8 mld dolarów.

Nie bez znaczenia dla planów rządu pozostaje fakt, że Dżakarta jest jednym z najszybciej tonących miast na świecie. Eksperci przewidują, że do 2050 roku obecna stolica Indonezji może znaleźć się w całości pod wodą. Miastu nie sprzyja jego położenie – Dżakarta zbudowana została na bagnistym terenie, a w jej okolicy przepływa 13 rzek. Połowa aglomeracji znajduje się pod poziomem morza.