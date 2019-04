Prezydent Ukrainy gospodarzem show „Magia” w rosyjskiej telewizji. Jest jedno „ale”

„Wołodymyr Zełenski zawsze znał się na sztuczkach! Nowe show 'Magia' i jego prowadzący – prezydent-elekt Ukrainy. Premiera 3 maja w NTV” – czytamy w zapwoiedzi udostępnionej na Twitterze stacji. Na stronie internetowej telewizja zapowiada: „Zełenski będzie prowadził show w NTV” . W promocji brakuje istotnego „szczegółu” – program nie jest nowy. Powstał w 2011 roku, a więc m.in. jeszcze przed aneksją Krymu przez Rosję. Dopiero po zwycięstwie komika w wyborach na Ukrainie zainteresował się nim koncern NTV należący do Gazprom-media.

„Magia” to rosyjska wersja brytyjskiego formatu. U boku Zełenskiego w roli prowadzącej wystąpiła Rosjanka Tatiana Łazariewa, a program zrealizowano w 2011 roku na zlecenie państwowej stacji „Rosija 1” . W show uczestniczą znane postaci: aktorzy, piosenkarze czy dziennikarze, którzy pod okiem specjalistów od magii i iluzji uczą się sztuczek i przygotowują pokaz.

Prezydent komik

Wołodymyr Zełenski to postać, która w kraju bardziej znana jest nadal jako komik niż polityk. Choć 41-latek jest z wykształcenia prawnikiem, to na Ukrainie zdobył rozpoznawalność dzięki występom w serialu „Sługa Narodu” emitowanym od 2015 roku. Zełenski już na studiach robił karierę w popularnej w krajach postsowieckich kabaretowej lidze Klub Wesołych i Wynalazczych. Pod koniec 2003 r. powołał niezwykle popularną do dziś grupę kabaretową Kwartał 95. Obecnie to już nie tylko kabaret, lecz także studio produkujące programy, konkursy oraz filmy oglądane zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Jego skecze pisane są głównie po rosyjsku albo surżykiem, czyli mieszanką ukraińskiego i rosyjskiego, co maskuje niezbyt dobrą znajomość ukraińskiego.

Kampanię prezydencką Zełenski prowadził pod hasłem „prezydent to sługa narodu” , bezpośrednio nawiązując do show ze swoim udziałem. Przyszły prezydent Ukrainy od 2015 roku gra tam nauczyciela Wasyla Hołoborodkę, który w wyniku serii dość przypadkowych wydarzeń zostaje szefem państwa, realizując marzenie wielu Ukraińców: żeby prezydentem został uczciwy człowiek z zasadami. Zełenski sprawdził się jako serialowy prezydent tak dobrze, że na potrzeby jego prawdziwej kampanii wyborczej nie trzeba było prawie robić sesji fotograficznych. Wykorzystano fotosy z filmu.

