Kot mieszka na stacji kolejowej. Wygląda jakby potrzebował kąpieli

Nevada Northern Railway stał się domem dla pewnego czworonoga, który z kolei został okrzyknięty maskotką regionu. Jego wygląd jest dość specyficzny. Z drugiej jednak strony to właśnie charakterystyczne cechy przyniosły mu ogromną popularność w okolicy. Gdy ktoś po raz pierwszy spojrzy na kota, z pewnością pomyśli, że przydałaby mu się kąpiel. Zwierzę ma mocno przyszarzałą sierść. Nie bez przyczyny zresztą jest przezywany „Dirt”.

Kot ma około 10 lat. Podobno jest wyjątkowo towarzyski. Jednak to on musi wykonać pierwszy krok. W innym wypadku można go spłoszyć. - Nie zbliżaj się do niego szybko, musisz poczekać i pozwolić, aby to Dirt podszedł do ciebie (…). Możesz zostać jego przyjacielem – przekonują osoby, które od czasu do czasu widują się ze zwierzęciem. Podobnie, jak każdy kot, Dirt jest śpiochem. Nie zawsze można go więc spotkać. Dirt z upływem lat stał się jedną z głównych atrakcji Nevada Northem Railway Museum. Jego wygląd robi wrażenie, prawda?