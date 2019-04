Ze słynnego „czerwonego jeziora” wydobyto walizkę. W środku zwłoki kobiety

Dzień wcześńiej za pomocą kamery i robota namierzone zostały dwie walizki, poszukiwana jest jeszcze jedna. Jak podaje portal Cyprus Mail, dzień później około godziny 14 wyciągnięto jedną z nich. – Walizka zawierała ciało dorosłej kobiety i cementowy blok – relacjonował mediom szef policji z Nikozji Neophytos Shailos. Podkreślił przy tym, że zwłoki znajdowały się w zaawansowanym stadium rozkładu. Szczątki zabrano do kostnicy w celu przeprowadzania badań i identyfikacji kobiety. Działania służb w okolicach jeziora kontynuowano w poniedziałek.

Makabryczne odkrycie w jeziorze wiązane jest ze sprawą 35-letniego Nicosa Metaxasa, określanego mianem „pierwszego seryjnego mordercy” w historii Cypru. Wojskowy w 10-stronicowym liście przyznał się policji do zabicia siedmiu osób, podając detale zbrodni. Mężczyzna twierdzi, że zwłoki ofiar wrzucał do akwenu schowane w walizkach. Jego ofiary to m.in. 30-letnia Maricar Valdez Arquila z Filipin, która zaginęła w grudniu 2017 roku oraz pochodząca z Rumunii 36-letnia Livia Florentina Bunea i jej 8-letnia córka Elena Natalia Bunea. Kobieta i jej dziecko są poszukiwane od 30 września 2016 roku. Portal Cyprus Mail podaje, że dotychczas odnaleziono ciała czterech spośród siedmiu ofiar zabójcy.

