Modelka w hidżabie i burkini. Historyczne zdjęcia w „Sports Illustrated”

Jak w poniedziałek poinformowała redakcja, była półfinalistka konkursu Miss Minnesota znajdzie się wśród modelek, które zaprezentują najnowsze trendy mody kąpielowej na nadchodzący sezon. Na zdjęciach autorstwa Yu Tsai, które zostały premierowo zaprezentowane, Halima Aden występuje w dwóch burkini. Czarne ze zdobieniami na szyi i rękawach to projekt No Ka'Oi, natomiast kolorowe wyszło spod igły Cynthii Rowley. Poniżej część zdjęć, które znajdą się w majowym wydaniu magazynu.

Modelka pozuje na plaży Watamu w Kenii, gdzie się urodziła w obozie dla uchodźców, i w którym spędziła pierwsze siedem lat życia. – Myślę o sześcioletniej mnie, która – w tym samym kraju – żyła w obozie dla uchodźców. Aby kiedyś dorosnąć i śnić swój American dream, by w końcu wrócić do Kenii i wystąpić w tej sesji dla „Sports Illustrated” w najpiękniejszych miejscach w tym kraju. Sądzę, że to historia, którą trudno byłoby komukolwiek wymyślić – komentowała bohaterka sesji.

