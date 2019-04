Microsoft nie zaprosił twórcy „Minecrafta” na galę z okazji 10. urodzin gry. Czy to odpowiedź na niepoprawne politycznie poglądy Notcha?

Markus „Notch” Persson słynie z wyrażania na Twitterze swoich kontrowersyjnych opinii i zamiłowania do teorii spiskowych. „Jeśli nadal jesteś po lewej stronie, PROSZĘ się obudzić. Jesteś zły” napisał w grudniu 2018 roku. W jego wpisach w mediach społecznościowych często pojawia się również krytyka osób LGBT. Notch uważa także, że biali ludzie są prześladowani ze względu na ich kolor skóry. W twittcie z listopada 2017 roku napisał prowokacyjnie „W porządku jest być białym”, kiedy indziej stwierdził, że „istnieje program działania przeciwko białym mężczyznom”.

– Jego komentarze i opinie nie odzwierciedlają podejścia Microsoftu i Mojang ani nie są reprezentacyjne dla Minecrafta – powiedział przedstawiciel Microsoftu. Możliwe też, że Microsoft chce się odciąć od krytyki, którą Persson wyrażał na temat tego, jak wielka korporacja skomercjalizowała jego dzieło i kierunku w którym rozwija grę. Microsoft kupił od Notcha studio Mojang z prawami do Minecrfta w 2014 roku za 2,5 mld dolarów. W marcu tego roku z gry zniknęło odwołanie do Notcha, jako pierwotnego twórcy gry, które pojawiało się na ekranie startowym produkcji. Już wtedy spekulowano, że może to mieć związek z poglądami, które Notch prezentuje na Twitterze.

Minecraft

Minecraft to bardzo popularna gra survivalowa w otwartym świecie stworzona przez Markusa „Notcha” Perssona i rozwijana przez szwedzkie studio Mojang AB. Tytuł w pierwszej testowej wersji zadebiutował 17 maja 2009 roku. Gra zyskała sławę ze względu na specyficzną, kanciastą grafikę oraz ogromne możliwości przekształcania i kreowania świata.

Czytaj także:

Donald Tusk zamieścił w sieci zdjęcie z wnukiem. „W Minecrafta nie mam szans”