Amnesty International ujawnia: Przeprowadzono egzekucję dwóch nastolatków

Historia została opisana na stronie internetowej organizacji. Dowiadujemy się z niej, że Mehdi Sohrabifar i Amind Sedaghat byli rówieśnikami i kuzynami. Nastolatkowie trafili do aresztu mając po 15 lat, a później skazano ich za wielokrotne gwałty. Proces był niesprawiedliwy, oskarżonym nie zezwolono na kontakt z prawnikami, a chłopcy ostatecznie trafili do więzienia w Shiraz położonym na południu Iranu.

Rodziny nie wiedziały

Teraz na jaw wychodzą szokujące szczegóły sprawy. 17-letni Mehdi i Amind zostali skazani na śmierć, chociaż do końca swoich dni nie byli świadomi ciążącego na nich wyroku. 25 kwietnia przeprowadzono w tajemnicy egzekucję, o czym prawnicy nastolatków i ich krewni dowiedzieli się po wykonaniu kary śmierci. Dzień wcześniej rodziny otrzymały zgodę na spotkanie z osadzonymi nie wiedząc nawet, że jest to spowodowane przewidzianymi egzekucjami.

Oględziny ciał nastolatków wykazały, że na krótko przed śmiercią zostali wychłostani. – Władze Iranu po raz kolejny udowodniły, że są odrażająco przygotowane na śmierć dzieci, rażąco lekceważąc przy tym prawo międzynarodowe – powiedział Philip Luther, który stoi na czele oddziału Amnesty International na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. – Wygląda na to, że trzymali tych chłopców w niewiedzy co do wyroków śmierci przez dwa lata, a w ostatnich chwilach życia ich chłostali – dodał.

Potrzebna interwencja

Luther podkreślił, że stosowanie kary śmierci wobec osób, które w chwili popełnienia przestępstwa miały mniej niż 18 lat, jest surowo zabronione na mocy prawa międzynarodowego i stanowi „rażący atak na prawa dzieci”.

Chociaż Iran pozostaje stroną konwencji o prawach dziecka i jest zobowiązany nie przeprowadzać egzekucji na nieletnich, to takie przypadki jak opisywane przez Amnesty nie są odosobnione. Organizacja odnotowała już 97 egzekucji na dzieciach dokonywanych w latach 1990-2018. Obecnie ponad 90 innych nieletnich jest zagrożonych karą śmierci. – Tym istotniejsze jest, aby wpływowe międzynarodowe podmioty takie jak Unia Europejska, zintensyfikowały interwencje dyplomatyczne i publiczne, wywierając presję na Iran, by ten zaprzestał stosowania egzekucji wobec nieletnich przestępców – podsumował Luther.

