Brazylijska modelka utonęła. Próbowała ratować swoje psy

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę 28 kwietnia w Sao Paulo. Modelka pływała katamaranem ze swoim mężem Jorge'em Sestinim i ich dwoma psami. Zerwała się ogromna burza a wiatr przekraczał 96 km/h. Łódź kołysała się od wzburzonej wody i w pewnym momencie psy wypadły za burtę. Bittencourt wyskoczyła za nimi do wody, później zrobił to też jej mąż. Nie wiadomo, czy psy uratowano. Sestini został uratowany kilka godzin później, a ciało modelki znaleziono w poniedziałek w pobliżu plaży.

Śmierć Caroline Bittencourt potwierdziła w mediach społecznościowych córka modelki Isabelle. „Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i serdeczne wiadomości, które otrzymaliśmy od przyjaciół i fanów Carol. Wypełnia to nasze serca miłością” – napisała.