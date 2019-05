Dieta zmieniająca rysy twarzy? Mężczyzna schudł 40 kg dla dzieci. „Bycie grubym boli”

Jeremiah Peterson w 2017 roku wybrał się na wycieczkę z rodziną. Nie przypuszczał wówczas, że ta chwila odmieni jego życie. – Zamiast pamiętać wszystkie wspaniałe chwile, jedyne co wryło mi się w pamięć to fakt, że z powodu tuszy nie nadążałem za własnymi dziećmi – wyznał mężczyzna. Jeremiah przyznał, że tempo, które nadawały jego pociechy w wieku 9, 7 i 6 lat, było dla niego zdecydowanie za szybkie. Tracił oddech. „Bycie grubym boli” – napisał na Instagramie.

Mężczyzna postanowił się zmienić. Wyeliminował ze swojej diety alkohol i zaczął przywiązywać dużą wagę do tego, w jaki sposób się odżywia. Przez następne pięć miesięcy każdego dnia spacerował przez dwie godziny dziennie. Dodatkowo, by pozbyć się zbędnych kilogramów, ćwiczył na siłowni. Z upływem kolejnych tygodni, trening mężczyzny stawał się coraz bardziej intensywny. Peterson wielokrotnie przyznawał, że to jego własme dzieci są przyczyną jego spektakularnej przemiany.