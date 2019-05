Czwarte urodziny księżniczki Charlotte. Pałac Kensington opublikował zdjęcia

„Książę i księżna Cambridge z przyjemnością dzielą się trzema nowymi zdjęciami księżniczki Charlotte przez jutrzejszymi czwartymi urodzinami” – czytamy na Twitterze Pałacu Kensington. Wpis pojawił się w środę 1 maja. „Zdjęcia zostały wykonane w kwietniu przez księżną w Pałacu Kensington i w domu w Norfolk” – dodano. Z wpisu wynika, że autorką zdjęć jest mama księżniczki, księżna Kate.

Karolina z Camrbidge jest czwartą osobą w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po swoim dziadku, ojcu i bracie. Przyszła na świat 2 maja 2015 roku o godzinie 9:34 czasu polskiego i została ochrzczona 5 lipca 2015 roku przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego. Odbyło się to w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham w Norfolk we wschodniej Anglii, gdzie 54 lata wcześniej została ochrzczona babcia księżniczki, księżna Diana.

Czytaj także:

„Uwaga!” TVN: Nie ma tu dzwonków, a za salę lekcyjną służy polana. Tak wygląda leśna szkoła