Cypr. Pierwszy seryjny morderca na wyspie przyczyną dymisji ministra sprawiedliwości

Do rezygnacji ministra Ionasa Nicolaou wzywali protestujący mieszkańcy wyspy. Oskarżają oni urzędników, w tym właśnie ministra sprawiedliwości i szefa cypryjskiej policji o zaniedbania w tej sprawie i rasizm. Ofiarami zbrodni były imigrantki z krajów azjatyckich i z Rumunii.

Ionas Nicolaou stwierdził, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, jak policja zajmowała się raportami o zaginionych osobach, dodając, że minister „nie angażuje się ani nie powinien angażować się” w takie dochodzenia. Do dymisji podał się ze względu na „odpowiedzialność polityczną” w tej sprawie.

– Nigdy nie okazałem braku szacunku, ale wykazałem potrzebę przeprowadzenia niezależnego dochodzenia, które wskaże wszelkie luki w procedurach – powiedział były minister dziennikarzom. Dochodzenie ma przeprowadzić krajowa komisja ds. policji.

Prezydent Cypru Nicos Anastasiades przyjął rezygnację Nicolaou, dodając, że został „pozbawiony usług jednego ze swoich najbliższych współpracowników”.

„Pierwszy seryjny morderca” w historii Cypru

„Pierwszy seryjny morderca” w historii Cypru to 35-letni Nikos Metaxa, który był kapitanem Gwardii Narodowej. Wojskowy w 10-stronicowym liście przyznał się policji do zabicia siedmiu kobiet, w tym dwóch dziewczynek, podając detale zbrodni. Większość kobiet było pochodzenia azjatyckiego, a co najmniej z dwoma 35-latek poznał się za pośrednictwem portalu randkowego.

Do tej pory policja odkryła ciała czterech ofiar pochodzących z Filipin. Dwa z nich policja odnalazła porzucone w szybie kopalnianym. Trzecie ciało znaleziono w pobliżu strzelnicy wojskowej, po tym jak miejsce jego ukrycia wskazał podejrzany mężczyzna. Kolejne rozczłonkowane ciało kobiety odnaleziono na dnie słynnego wśród turystów „czerwonego jeziora”.

Jak podają lokalne media, nie jest to pierwszy przypadek, gdy policja nie jest w stanie rozwiązać spraw związanych z zaginięciem kobiet przyjeżdżających z zagranicy. Od 1990 roku nie wyjaśniono aż 80 takich zniknięć.