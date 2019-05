Apophis przeleci obok Ziemi. NASA: Może dać wiedzę, jak obronić planetę w przyszłości

Planetoida 99942 Apophis zawdzięcza nazwę egipskiemu demonowi ciemności i chaosu, uznawanemu za antagonistę boga Słońca Ra, a przy tym symbol ciemności i zła. Obiekt został odkryty w 2004 roku w ramach badań finansowanych przez NASA. Sklasyfikowano go jako bliski ziemi, a wstępny raport określał prawdopodobieństwo zderzenia na „około 1 do 300” . Choć szacunki od tamtego czasu się zmieniły, Apophis zyskał złą sławę, a w mediach co i raz pojawiają się doniesienia o groźnej asteroidzie.

Choć planetoida tak naprawdę nie zagraża bezpieczeństwu Ziemi, sama w sobie jest wyjątkowa ze względu na swoją wielkość i bliskość. Naukowcy szacują, że w 2029 roku skała o średnicy 340 metrów minie naszą planetę w odległości około 31 tys. kilometrów. Badacze już ostrzą sobie zęby na myśl o obserwacjach, które ich czekają. – To będzie niesamowita okazja dla nauki – komentowała Marina Brozović z centrum NASA w Pasadenie. – Będziemy obserwować planetoidę za pomocą teleskopów optycznych i radioteleskopów. Dzięki tym drugim będziemy w stanie zobaczyć detale na powierzchni o wielkości zaledwie kilku metrów – ekscytowała się badaczka, której słowa cytuje NASA w komunikacie. Amerykańska agencja ma dobre wieści dla każdego z nas – istnieje prawdopodobieństwo, że Apophis zafunduje spektakl na niebie widoczny gołym okiem.