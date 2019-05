Obejrzał poradnik na YouTube i wspiął się na drzewo. Uratowali go strażacy

O zdarzeniu, do jakiego doszło w Manchesterze leżącym na terenie stanu New Hampshire, poinformowała stacja ABC7. Daniel Lacourse pasjonuje się dronami, a w czasie wolnym nagrywa z ich pomocą filmy. Dwa tygodnie temu jego sprzęt utknął w koronie mierzącego 18 metrów drzewa. Mężczyzna zaczął rozmyślać nad tym, jak odzyskać swoją własność. Z pomocą przyszły mu materiały zamieszczone w serwisie YouTube.

„Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne”

Lacourse wpisał w wyszukiwarkę frazę: „Jak się wspinać”, obejrzał zamieszczony tam poradnik i opracował plan. Od znajomego pożyczył sprzęt wspinaczkowy i przystąpił do próby odzyskania drona. Gdy znajdował się już blisko sprzętu, próbował strącić go patykiem. Wtedy stracił równowagę i dosłownie zawisł w powietrzu. – Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne i wymagające wytrzymałości – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. – Wpadłem w panikę, bo nie czułem oparcia pod nogami – dodał.

Znajdujący się w pobliżu znajomy Lacourse'a wezwał straż pożarną. Ratownicy pojawili się na miejscu i za pomocą dźwigu ściągnęli mężczyznę na ziemię. Lacourse wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku, ale i tak obiecał, że już nigdy nie będzie się wspinał. Strażacy przyznali, że upadek z takiej wysokości prawdopodobnie zakończyłby się śmiercią.