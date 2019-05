Nocny Król i Daenerys na ustach? Ta artystka potrafi zaskoczyć

Historię Ryan Kelly przedstawił serwis Bored Panda. Artystka mieszka na terenie amerykańskiego stanu Maryland, a makijażem zajmuje się od kilku lat. Początkowo ograniczała się jedynie do tradycyjnego make-upu. Szybko jednak spostrzegła, że swoje zdolności może wykorzystać w bardziej nietuzinkowy sposób. W 2015 roku zamieściła w sieci zdjęcie swoich ust, na który naniosła miniaturowe przedstawienie rekina. Popularność Kelly stopniowo rosła, a teraz jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 77 tys. użytkowników.

Artystka w swoich pracach nawiązuje często do kinematografii. I tak na jej ustach znajdziemy kadry z „Kevina samego w domu”, „Pamiętnika” czy innych hitowych produkcji. Nie brakuje również odniesień do tytułów elektryzujących widzów na całym świecie. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się „Gra o tron”, a Kelly za pomocą makijażu stworzyła obrazy Daenerys, Jona Snow czy Nocnego Króla. Co zaskakujące, jej prace są bardzo dokładne i szczegółowe, chociaż artystka nie dysponuje dużą przestrzenią do malowania.

