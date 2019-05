Nowy podejrzany ws. zaginięcia Madeleine McCann. „The Sun”: To niemiecki pedofil i morderca

Po 12 latach od zaginięcia Madeleine McCann śledczy wciąż usiłują rozwikłać jej tajemnicę. Jak podaje Sky News, zespół z Wielkiej Brytanii i Portugalii wpadł na nowe tropy, które prowadzą do dwóch podejrzanych. Jeden z nich miał mieszkać na wybrzeżu Algarve w czasie, gdy doszło do porwania. Wówczas nie zainteresowali się nim jednak śledczy, którzy badali wątki innych domniemanych pedofilów, po kolei eliminując ich z kręgu podejrzanych. Policja postanowiła zwrócić na niego uwagę portugalskich śledczych współpracujących ze Scotland Yardem, gdy trafił do aresztu w Niemczech.

Jak podaje „The Sun”, chodzi o 48-letniego obecnie Martina Ney. Niemiec, znany jako „mężczyzna w masce” , został skazany 27 lutego 2012 roku za zabójstwa trojga dzieci. Śledczy podejrzewali go o jeszcze dwie zbrodnie, ale nie znaleźli na razie wystarczających dowodów. W trakcie procesu wyszło na jaw, że od 1992 roku mężczyzna molestował seksualnie ponad 40 dzieci. Zaczął od ataków na chłopców w północnych Niemczech. Początkowo wybierał ofiary mieszkające w internatach, na obozach dla dzieci i w poprawczakach. Zawsze atakował pod osłoną nocy, zakrywając twarz maską. Od 1994 roku zaczął włamywać się do domów jednorodzinnych. Poza zbrodniami popełnionymi w Niemczech, mężczyzna jest podejrzanym w dwóch sprawach morderstw – we Francji i Holandii.

Zaginięcie Madeleine McCann

Na krótko przed swoimi 4. urodzinami Madeleine Beth McCann spędzała wspólnie z rodzicami wakacje w portugalskiej miejscowości Praia da Luz. Córka pary lekarzy, Kate i Gerry’ego McCann, zniknęła wieczorem 3 maja 2007 roku. Pomimo śledztwa portugalskiej policji, kontynuowanego później przez brytyjski Scotland Yard, nie udało się natrafić na żaden ślad dziewczynki. W tej głośnej medialnej sprawie, przez krótki okres poważnie podejrzewani byli także rodzice zaginionej Maddie. Ostatecznie jednak nie znaleziono żadnych dowodów ich winy, a brytyjskie tabloidy zostały przez sąd zmuszone do wypłacenia pomówionym sowitych odszkodowań.