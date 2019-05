Gwiazda TV i modelka po ciąży przytyła 25 kg. Teraz chwali się metamorfozą

Casey Batchelor pochodzi z Wielkiej Brytanii i od lat pracuje jako modelka. Ma na swoim koncie występy na okładkach kilku magazynów, a w 2014 roku wzięła udział w programie „Big Brother”, dzięki czemu zaczęła być określana jako osobowość telewizyjna. Jej matka była chrzestną Victorii Beckham, a sama Batchelor stała się rozpoznawalna bez konieczności powoływania się na wpływowe nazwisko żony piłkarza. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 320 tys. użytkowników, dzięki czemu ostatnie poczynania 34-latki nie pozostały niezauważone.

W ubiegłym roku Batchelor została matką, a ciąża wpłynęła na jej wygląd. Po urodzeniu dziecka modelka zmagała się z nadwagą, zdradzając w rozmowie z dziennikarzami, że przybrała 25 kg. Postanowiła jednak zawalczyć o powrót do dawnej sylwetki, regularnie ćwicząc jogę i zdrowo się odżywiając. Chciała zainspirować również inne kobiety, publikując w mediach społecznościowych materiały z treningów. Ostatnio podzieliła się z fanami fotografiami na których widać, jak schudła. W komentarzach nie brakuje pozytywnych opinii na temat jej metamorfozy oraz słów podziękowań za to, że modelka mobilizuje internautów do dbania o swoją sylwetkę.

Czytaj także:

Była miss znaleziona martwa. Policja nie wyklucza morderstwa