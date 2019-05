Bezsensowne wynalazki to jego specjalność. Chwali się nimi w sieci

Matt Benedetto prowadzi profil na Instagramie, gdzie chwali się swoimi wynalazkami. Na co dzień mieszka w amerykańskim Burlington, a czas wolny spędza na opracowywaniu nowych rozwiązań. Jak sam przyznaje w rozmowie z serwisem Bored Panda, ma do tej aktywności duży dystans. – Staram się projektować produkty, które pomogą rozwiązać najtrudniejsze problemy na świecie, które tak naprawdę nie istnieją – przyznał Benedetto. – Kazdy z tych wynalazków moż okazać się przydatny, chociaż gwarantuję, że są całkowicie niepotrzebne – dodał.

Brzmi zawile, ale obejrzenie zdjęć publikowanych przez szalonego wynalazcę dostarcza nam odpowiedzi na to, o co chodzi w jego twórczości. Wprawdzie może ktoś z nas podczas jedzenia sushi lubi słuchać muzyki, a konsumpcja burrito niekiedy jest problematyczna, ale czy oznacza to, że będziemy szukać nietuzinkowych rozwiązań naszych bolączek? Twórczość Benedetto jest dla tych, którzy lubią nieprzydatne a zarazem oryginalne gadżety. Problem pojawia się wówczas, gdy ktoś chce taki wynalazek nabyć. „Wszystkie moje produkty są definitywnie niedostępne na stronie internetowej” – czytamy na instagramowym profilu wynalazcy.

