9-latka zmarła po zjedzeniu kanapki. Matka przerwała milczenie

Chociaż 9-letnia Sadie Bristow zmarła w połowie sierpnia ubiegłego roku, to jej matka dopiero teraz przerwała milczenie. Clare Bristow udzieliła obszernego wywiadu „The Sun”, w którym opowiedziała o okolicznościach tragicznej śmierci córki. Dziewczynka od dzieciństwa zmagała się z wieloma alergiami. Była uczulona na pyłki, nie mogła jeść także produktów zawierających laktozę oraz orzechów. Sadie przeszła jednak szereg testów i była pod opieką lekarzy, dzięki czemu jej rodzice wiedzieli, jak powinna wyglądać dieta ich dziecka. Niestety, niektórych zdarzeń nie da się przewidzieć.

„To było przerażające”

W sierpniu ubiegłego roku cała rodzina Bristow brała udział w pikniku zorganizowanym w angielskim Whitstable. Matka Sadie zadbała o to, by 9-latka zjadła przygotowaną wcześniej kanapkę z szynką tak, by uniknąć jedzenia niesprawdzonych produktów. Po chwili bliscy dziewczynki spostrzegli jednak, że dzieje się coś niepokojącego. Jej usta spuchły, a Sadie zaczęła kaszleć. Rodzice wstrzyknęli jej adrenalinę oraz zawieźli na pogotowie. – Jak tylko tam dotarliśmy, jej stan zaczął się pogarszać. Doszło do zatrzymania akcji serca. To było przerażające – przyznała matka dziewczynki. Bliscy Sadie nie wiedzieli, że produkty użyte do zrobienia kanapki zawierały alergeny, chociaż takiego oznaczenia nie było na etykietach.

9-latkę przewieziono do szpitala w Londynie, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie. Wstrząs anafilaktyczny był jednak tak silny, że dziewczynki nie udało się uratować. Po kilku miesiącach od śmierci Sadie jej rodzice postanowili, że spróbują z trudnego faktu wyciągnąć coś dobrego dla innych. Skupiają się na zachęcaniu młodzieży do grania w tenisa, ponieważ 9-latka była obiecującą zawodniczką. Dużo uwagi poświęcają także szerzeniu wiedzy na temat alergii. Matka dziewczynki rozpoczęła współpracę ze specjalistycznymi organizacjami, a jej celem jest utworzenie w Kent centrum medycznego leczącego dzieci zmagające się z uczuleniami.

