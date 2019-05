Awaryjne lądowanie rosyjskiego samolotu. Są pierwsze doniesienia o ofiarach

Samolot lecący z Moskwy do Murmańska był zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku Szeremietiewo. Na pokładzie maszyny doszło do pożaru, a agencje informacyjne przekazały informacje o ofiarach.

Samolot lini Aerofłot miał docelowo lecieć do Murmańska. Po tym, jak na pokładzie maszyny wybuchł pożar, piloci podjęli decyzję o zawróceniu i awaryjnym lądowaniu na moskiewskim lotnisku Szeremietiowo. Nagrania publikowane w mediach społecznościowych wskazują, ze ogień mógł pojawić się w tylnej części samolotu. 13 ofiar śmiertelnych? Agencja Reutera powołując się na rosyjskie serwisy informacyjne przekazała, że na na pokładzie samolotu znajdowało się 78 pasażerów. Wciąż nie wiadomo, jak liczna była załoga. Po awaryjnym lądowaniu część podróżujących uciekła korzystając z awaryjnych zjeżdżalni. Na miejscu pojawili się strażacy i ratownicy medyczni, którzy przystąpili do przeszukiwania maszyny. Agencja TASS przekazała, że zginęło co najmniej 13 osób. Ta informacja nie została jednak jeszcze oficjalnie potwierdzona. Z raportów zamieszczanych na stronie Flightradar24 wynika z kolei, że samolot krążył nad Moskwą i dopiero za drugim razem udało mu się awaryjnie lądować. Trwało to około 45 minut.