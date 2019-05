Historyczny moment. Trzy najważniejsze konkursy piękności w USA wygrały czarnoskóre modelki

„The New York Times” podaje, że po raz pierwszy w historii trzy tytuły najważniejszych konkursów piękności w USA, należą jednocześnie do czarnoskórych modelek. Jest to pierwszy tego typu przypadek w historii.

Vanessa Williams została pierwszą czarnoskórą kobietą, która wygrała tytuł Miss America w 1984 roku. Carole Gist została zwyciężczynią konkursu Miss USA w 1990 roku, a Janel Bishop zdobyła koronę Miss Teen USA w 1991 roku. Od tego momentu wiele edycji wspomnianych konkursów piękności wygrywały czarnoskóre modelki. Jednak jak podaje „The New York Times”, w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w historii te trzy tytuły zaczęły należeć jednocześnie do modelek o ciemnej karnacji. 28-letnia Cheslie Kryst wygrała konkurs Miss USA, a 18-letnia Kaliegh Garris zdobyła tytuł Miss Teen USA. Z kolei we wrześniu 25-letnia Nia Franklin została wybrana Miss America. Te trzy zwycięstwa stały się symbolem tego, jak bardzo zmieniło się postrzeganie piękna – podaje „The New York Times”. – Czarnoskóre kobiety zawsze były postrzegane jako „inne”, a modelki o jasnej karnacji tworzyły kanon piękna – powiedział Elwood Watson, profesor historii na East Tennessee State University. Organizatorzy konkursu, a także uczestniczki podkreślają, że „różnorodność jest piękna”. Czytaj także:

Modelka ogłosiła, że jest w ciąży. Zalała ją fala hejtu. „To moje ciało”

Przełomowy moment. Miss USA, Miss Teen USA, Miss America są czarnoskóre Galeria: