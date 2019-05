Komisariat policji został ewakuowany. Z powodu… inwazji pcheł

„Posterunek policji zamknięty do odwołania!” – kartka o takiej treści została umieszczona na drzwiach posterunku policji w północno-wschodnim Paryżu. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformowano o przyczynie tego zdarzenia. Okazało się, że komisariat policji został zaatakowany przez pchły przez co warunki do pracy „stały się nieznośne”.

Problem pojawił się już trzy tygodnie temu. Pomimo wysiłków związanych ze zwalczaniem szkodników – nie ustąpił. Co więcej, pcheł wciąż przybywało. Jak podaje The Guardian, funkcjonariusze policji musieli skonsultować się z lekarzami. W niektórych przypadkach „przenieśli pchły do własnych domów”.

Z perspektywy czasu uznano, że fumigację (zwalczanie szkodników za pomocą substancji chemicznych), by rozwiązać problem, należało przeprowadzić już kilka tygodni temu. Tak się jednak nie stało. W związku z tym skala inwazji wzrosła. Szacuje się, że komisariat nie będzie działał przynajmniej przez kilka dni.

