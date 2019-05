Moskwa. Pożar samolotu na lotnisku. Przerażające nagranie z wnętrza maszyny

Samolot linii Aerofłot z 73 pasażerami i pięcioma członkami załogi miał docelowo lecieć do Murmańska. Start nastąpił o godzinie 18:02. Wkrótce po tym piloci zgłosili do wieży kontroli lotów, że mają problemy z maszyną i podjęli decyzję o zawróceniu do moskiewskiego portu. Lądowanie awaryjne nastąpiło o godzinie 18:30. Kilka minut później samolot stracił łączność z kontrolą lotów i musiał kontaktować się za pomocą kodów. Jak podaje agencja TASS, zaledwie chwilę później wybuchł pożar. Służby prasowe lotniska przekonują, że w ciągu dwóch minut przy maszynie pojawiła się straż i ekipa medyczna. Przystąpiono do ewakuacji, część pasażerów wydostała się o własnych siłach. Cała procedura miała zająć zaledwie 55 sekund. Pożar ugaszono o godzinie 18:48. Wśród 37 osób, które ocalały z katastrofy, jest czworo członków załogi. Pięć osób wymagało hospitalizacji. Jednemu z pasażerów udało się nagrać krótki filmik z wnętrza samolotu. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych.

Dwa podejścia do lądowania