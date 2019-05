Niezwykły projekt z udziałem osób, po amputacjach. „Miały sprawić, aby pokochały siebie na nowo”

Na świecie żyje ponad 30 milionów osób po amputacji. Każdego roku w samej Wielkiej Brytanii przeprowadzanych jest ponad 5000 tego typu zabiegów. Wielu pacjentów, którzy przeszli podobne operacje skarży się na problemy z akceptacją własnego ciała. Naprzeciw im potrzebom postanowiła wyjść pewna brytyjska fotografka.

Kilkanaście osób w wieku od 2 do 54 lat wzięło udział w specjalnym projekcie fotograficznym, którego autorką jest Elise Dumontet. Artystka chciała pokazać, że osoby, które miały amputację kończyn, nie powinny odczuwać żadnego wstydu bądź dyskomfortu z powodu swojego wyglądu. – Dzięki mojemu projektowi chciałam dać im trochę pewności siebie. Zdjęcia, do których pozowali, miały ich przekonać do tego, aby w pełni zaakceptowali swój nowy wygląd. Miały sprawić, aby osoby po amputacji pokochały siebie na nowo – tłumaczyła.

