„Auschwitz to polski Disneyland”. Skandaliczne słowa kandydata na europosła

– Jak można zaprzeczyć temu, co się nigdy nie wydarzyło? – odpowiedział polityk na wprost zadane pytanie, czy zaprzecza Holocaustowi. – Cała ta mistyfikacja jest największym kłamstwem od czasów Dziewicy Maryi – dodał. O sprawie poinformował portal lovinmalta.com.

– Holokaust nigdy się nie wydarzył – mówił polityk – Według danych rosyjskich tylko około 70 000 Żydów zginęło w Auschwitz i potwierdził to Czerwony Krzyż, który miał swobodny dostęp do obozów. Ofiary te zmarły na tyfus, czerwonkę i głód, ponieważ Alianci zbombardowali tory kolejowe prowadzące do obozów więc Niemcy po prostu nie mogli ich nakarmić – stwierdził.

Opinie na temat Auschwitz jako Disneylandu zaczynają się od około 6:28 minuty na poniższym filmie:

Norman Lowell to założyciel i lider skrajnie prawicowej partii Imperium Europa. Jej celem jest zjednoczenie Europy w jedną jednostkę polityczną, która będzie zamieszkana przez jednolitych rasowo Europejczyków. Kontrowersyjny polityk jest znany z wielu rasistowskich wypowiedzi. Kolejny raz startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale ostatnie sondaże dają mu jedynie 1,2 proc. poparcia.