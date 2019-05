Świetlana przyszłość przed dzieckiem Meghan i Harry’ego. Może zostać prezydentem USA?

Mimo że syn Meghan i Harry'ego urodził się zaledwie wczoraj, zagraniczne portale spekulują o jego przyszłości. Jak się okazuje, dziecko może stać się nie tylko królem Wielkiej Brytanii (jest siódme w kolejności do tronu), ale także prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak podaje Daily Mail, z racji obywatelstwa swojego ojca, dziecko automatycznie stało się Brytyjczykiem. Co ciekawe, jeżeli jego rodzice dochowają wszelkich formalności, dziecko może również otrzymać obywatelstwo amerykańskie.

To z kolei, zdaniem niektórych oznacza, że pewnego dnia może ubiegać o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. By to stało się możliwe, trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków, m.in. dotyczący wieku. Kandydat na to stanowisko musi mieć ukończone 35 lat i przez 14 lat mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Daily Mail, w przypadku dziecka obywatela USA, który jest w związku małżeńskim z obcokrajowcem, „przepisy są skomplikowane”.

Jak zaznacza Newsweek, to, czy royal baby będzie mogło się ubiegać o urząd prezydenta USA, zależy od sposobu, w jaki interpretowany jest zapis w konstytucji, mówiący o „urodzonych obywatelach”. Niektórzy twierdzą, że człowiek musi urodzić się na terenie USA, aby przysługiwało mu to miano, inni zaś uważają, że pojęcie to obejmuje wszystkie osoby, którym w chwili urodzenia „przysługuje obywatelstwo amerykańskie".

Zeznania podatkowe w Stanach Zjednoczonych

Mimo tego, że Meghan Markle zamieszkała w Wielkiej Brytanii, będzie musiała składać zeznania podatkowe w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie prawo nakłada bowiem taki obowiązek na każdego obywatela, bez względu na miejsce zamieszkania. – Stany Zjednoczone mają unikalny wśród państw na świecie system opodatkowania oparty na obywatelstwie. Oznacza to, że bez względu na miejsce zamieszkania każda osoba posługująca się amerykańskim paszportem, jest zmuszona do płacenia podatków zarówno w USA, jak i w nowym kraju zamieszkania – tłumaczy David Treitel, założyciel American Tax Returns Ltd., która udziela porad podatkowych. Ekspert podkreślił, że w tym przypadku ciężko mówić o precedensie, ponieważ żaden Amerykanin nie został wcześniej członkiem rodziny królewskiej.