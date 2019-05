Francja. Zakładnicy wzięci w sklepie pod Tuluzą

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 maja około godziny 16:20. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do lokalu wszedł porywacz, który wziął za zakładników właściciela sklepu oraz trzech klientów. Lokalne media twierdzą, że wszystkie zakładniczki to kobiety, jednak służby nie potwierdziły tych doniesień. Po około 60 minutach mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej w kierunku funkcjonariuszy policji, którzy otoczyli teren sklepu.



Według France.info napastnik ma na głowie kask, na którym umieścił kamerkę Go Pro. Mężczyzna miał grozić, że zabije jednego z zakładników, jeśli policjanci zbliżą się do sklepu. Miał się również domagać rozmów z negocjatorem.

