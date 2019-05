Francja. Zakładniczki wzięte w sklepie pod Tuluzą. 17-latek chce rozmów z negocjatorem

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 maja około godziny 16:20. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do lokalu wszedł porywacz, który wziął za zakładników właścicielkę sklepu oraz trzy inne osoby. Po około 60 minutach mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej w kierunku funkcjonariuszy policji, którzy otoczyli teren sklepu. Około 19:30 jedna z kobiet została uwolniona. W rękach porywacza nadal pozostaje właścicielka sklepu oraz dwie pracownice.



Porywacz ma 17 lat i był wcześniej znany służbom bezpieczeństwa. Według France.info napastnik ma na głowie kask, na którym umieścił kamerkę Go Pro. Mężczyzna miał grozić, że zabije jednego z zakładników, jeśli policjanci zbliżą się do sklepu. Miał się również domagać rozmów z negocjatorem.