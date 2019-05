Odurzył 13-letnią córkę i jej koleżankę. Zaczął molestować jedną z nich

Informację o rozprawie, jaka miała miejsce w sądzie w australijskim Gosford, przekazał „The Daily Telegraph”. Miejscowy sąd rejonowy skazał 42-latka na 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach odsiadki. Sprawa dotyczy wydarzeń z 12 stycznia 2017 roku.

Mówił, że może być modelką

Mężczyzna zabrał wówczas 13-letnią córkę i jej przyjaciółkę na wycieczkę. Wszyscy mieli spać w jednym namiocie podzielonym na trzy pomieszczenia. Podczas wyprawy oskarżony podawał dziewczynom napoje, do których wcześniej potajemnie dodał valium. Nastolatki zeznały później, że początkowo czuły zawroty głowy. Gdy znużone położyły się spać, mężczyzna próbował je zgwałcić. Na szczęście córka 42-latka obudziła się wówczas, gdy ten wsunął jej rękę pod bieliznę. Gdy kazała mu przestać, ten powiedział jej, że „może być modelką” i ciągle ją dotykał. Dziewczynka zaczęła krzyczeć, a ojciec zakrył jej usta i przygwoździł ją ciałem.

Podczas szamotaniny córki z 42-latkiem obudziła się jej przyjaciółka. Dziewczyny uciekły z namiotu i zadzwoniły na policję. Mężczyzna w tym samym czasie zaczął tłumaczyć innym osobom obecnym na polu namiotowym, że doszło do nieporozumienia, a on próbował nakryć śpiworem półnagą córkę. Przeszukanie dokonane przez policję wykazało coś innego.

Funkcjonariusze znaleźli w bagażu mężczyzny prezerwatywy, lubrykanty, valium oraz taśmę klejącą. Badania wykazały, że dziewczyny miały we krwi taką ilość wspomnianego środka, która wywołała „uspokojenie w zakresie, w jakim można było ułatwić napaść na tle seksualnym” . Analiza historii wyszukiwania w telefonie 42-latka wykazała z kolei, że wpisywał on hasła typu: „Jak długo działa valium” czy „Ile valium użyć przy kobiecie o wadze 50 kg” . Na jego telefonie znaleziono także zdjęcia nastolatek kąpiących się się pod prysznicem. By je wykonać, otworzył drzwi do łazienki śrubokrętem.

Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, w tym odurzenia dziewczyn i napaści seksualnej. Nie wykazał jednak przy tym skruchy.