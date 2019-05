Statek, na pokładzie którego zginęły setki migrantów, stał się eksponatem. Pojawi się na Biennale

Jak podaje The Guardian, na statku znajdowało się od 700 do być może nawet 1100 osób. Zatonął 18 kwietnia 2015 roku na Morzu Śródziemnym. Ludzie znajdujący się na pokładzie byli w większości uwięzieni w ładowni i nie mieli szans się z niej wydostać. Ocalało zaledwie kilkadziesiąt osób.

Łódź została przewieziona do Wenecji. Będzie jednym z eksponatów podczas tegorocznej imprezy artystycznej Biennale. Na pomysł, by wykorzystać statek, który stał się pewnego rodzaju symbolem tragedii migracji, jako eksponat podczas wystawy – wpadł Christoph Buechel. Wystawę będzie można oglądać już od najbliższej soboty 11 maja.

Jak informuje The Guardian, pomysłodawcy akcji liczą na to, że statek być może na nowo wywoła dyskusję o sytuacji, w której znajdują się migranci. – Oglądamy wiadomości i wydaje nam się, że wszystko, co się dzieje, dzieje się gdzieś daleko od nas. Ktoś jest martwy na morzu i co dalej? Zmieniamy kanał – powiedziała Maria Chiara di Trapani, która jest zaangażowana w projekt. Kobieta ma nadzieję, że fizyczna obecność łodzi wywoła refleksje wśród odbiorców.

