Dyplomatyczna wpadka w obecności króla Hiszpanii. Włosi pomylili hiszpański hymn

Oficjalny hymn Hiszpanii to jeden z nielicznych hymnów państwowych, który nie ma zatwierdzonych słów, a jedynie melodię. Jego pochodzenie wywodzi się z XVIII-wiecznej melodii wojskowej. Na krótki okres w latach 1931-1939 królewski hymn na krótko został zastąpiony inną pieśnią.

Hymn przywrócił gen. Francisco Franco po zakończeniu wojny domowej. Jednak w czasach dyktatury dodano do niego tekst hiszpańskiego poety José María Pemána. Po powrocie demokracji i uchwaleniu konstytucji w 1978 roku hymn został przywrócony do wersji bez słów i w takiej wersji obowiązuje do dziś.

Obaj monarchowie wysłuchali hymnu stojąc w loży i zachowując kamienną twarz. Po kilku minutach prezydent Włoch Sergio Mattarella przeprosił za tę dyplomatyczną niezręczność. Członkowie dziecięcego chóru, który wykonał hymn usprawiedliwiali się mówiąc, że pośpiesznie przeszukali Internet w poszukiwaniu tekstu narodowej pieśni.

Felipe i Juan Carlos uczestniczyli razem z prezydentem Republiki Portugalskiej, Marcelo Rebelo da Sousa w przedstawieniu w ramach wydarzenia organizowanego przez fundację zajmującą się rozwojem technologicznym w administracji publicznej.

