Pasażerka samolotu nie chciała zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. Załoga wyrzuciła ją z pokładu

Kobieta, opisana przez innych pasażerów jako „zamożna” siedziała w rzędzie przy samym wyjściu ewakuacyjnym z samolotu. Kiedy stewardessa zaczęła tłumaczyć procedury ewakuacyjne, kobieta postanowiła poczytać książkę. Następnie ona i towarzyszący jej mężczyzna wyciągnęli telefony komórkowe i zaczęli się nimi zajmować. Sama kobieta, według relacji pasażerów miała nawet odebrać przychodzące połączenie.

Na to stewardessa w bardzo uprzejmy sposób zwróciła się do niepokornych pasażerów z prośbą, żeby zapoznali się z instrukcjami bezpieczeństwa, zwłaszcza że siedzą przy wyjściu awaryjnym. Jednak kobieta zignorowała kilka takich próśb. Miała dodatkowo zasłonić sobie uszy na znak, że nie zamierza wysłuchać tego co stewardessa ma do powiedzenia.

Ze względu na narastającej opóźnienie lotu inni pasażerowie zaczęli prosić parę, żeby wysłuchała procedur, ale ci nadal odmawiali. Ostatecznie pilot zdecydował o wezwaniu policji i nakazał kobiecie opuścić pokład samolotu.

Nowozelandzka policja potwierdziła, że została we wtorek rano poproszona o odeskortowanie jednego pasażera lotu NZ424. – Pasażerka otrzyma zawiadomienie o naruszeniu przepisów zgodnie z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi korzystania z telefonu komórkowego – powiedziała rzeczniczka policji.

Czytaj także:

Politechnika Warszawska kupiła lotnisko pod Przasnyszem