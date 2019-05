Nowe ograniczenia w pociągach. Wszystko przez fanów selfie

Wprowadzane rozwiązania dotyczą przewoźnika KiwiRail, który oferuje kilka połączeń w Nowej Zelandii. Jak podaje CNN, ostatnio firma poinformowała o zamknięciu przedziałów, z których podróżujący mogli podziwiać widoki na trasie. Okna w tych przedziałach były nieoszklone, a turyści mogli swobodnie przez nie wyglądać czy robić efektowne selfie. To kilkukrotnie niemal zakończyło się tragedią.

Będą nowe przedziały

– Analiza zdarzeń z ostatnich miesięcy wykazała, że wzrosła liczba pasażerów, którzy stanowili zagrożenie dla siebie i innych poprzez wychylanie się po to, by zrobić zdjęcie – powiedziała przedstawicielka przewoźnika Katie McMahon w rozmowie z CNN. – Pomimo licznych znaków i tablic wywieszonych w pociągu, na których znajdowały się informacje o grożących niebezpieczeństwach, widzieliśmy pasażerów wychylających się z kijkami selfie oraz telefonami. Nie zwracali przy tym uwagi na zbliżający się tunel, co mogło spowodować tragiczny wypadek z ich udziałem lub innych osób w przedziale – dodała.

KiwiRail zamierza najpierw zamknąć specjalne przedziały turystyczne, a później przeprowadzić ich remont tak, by turyści wciąż mogli podziwiać widoki, bez narażania się na niebezpieczeństwo. Należy spodziewać się zamontowania nowych okien, które nieco zmniejszą atrakcyjność podróży, ale z pewnością przyhamują zapędy fanatyków robienia selfie.

Czytaj także:

Pijany kierowca wjechał na przejazd kolejowy. Pociąg przeciął ciężarówkę na pół