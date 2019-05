Prowadziła transmisję z jedzenia żywej ośmiornicy. Ta ją nagle zaatakowała

Młoda Azjatka znana jako Seaside Girl Little Seven ma swój kanał na popularnej platformie Kuaishou. To tam internauci publikują krótkie nagrania oraz przeprowadzają transmisje na żywo. Wspomniana blogerka od pewnego czasu próbuje zwiększyć swoją rozpoznawalność. Do tej pory udostępniała głównie filmiki, na których chwali się swoim zamiłowaniem do owoców morza. Ostatnio poszła krok dalej i spróbowała zjeść żywą ośmiornicę. To, co stało się dalej, wprawdzie przysporzyło jej popularności, ale na pewno nie takiej, o jakiej marzyła.

W końcu będzie popularna

Ośmiornica najwyraźniej nie chciała współpracować i zamiast pomóc w realizacji jakże błyskotliwego pomysłu, zaczęła walczyć. Na trwającym blisko 50 sekund nagraniu widać, jak zwierzę dosłownie przyssało się do twarzy blogerki, sprawiając jej przy tym niemały ból. Kobieta w końcu wygrała walkę z ośmiornicą, prezentując swoją przeciwniczkę przed kamerą. Wprawdzie nie obyło się bez lekkich obrażeń, ale Seaside Girl Little Seven i tak może mówić o dużym szczęściu.

Blogerka jeszcze jakiś czas temu narzekała, że jej nagrania nie wzbudzają odpowiedniego zainteresowania. Żaliła się, że pod jej klipami nie ma wielu komentarzy. Teraz z pewnością będzie o niej głośno, ponieważ temat podjęły już serwisy na całym świecie. Kto wie, czym uraczy nas w następnym odcinku?

