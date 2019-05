Silne turbulencje na pokładzie samolotu, 14 osób zostało rannych. Do sieci trafiło nagranie

Samolot linii lotniczych British Airways, pokonujący trasę z Londynu do Tampy na Florydzie, wpadł w silne turbulencje. Do sieci trafiło nagranie z chwili zdarzenia. Było wielokrotnie udostępniane w mediach społecznościowych. Na filmie widać, że na pokładzie samolotu panował chaos. Na przejściu między siedzeniami leżały gazety, poduszki, a także inne elementy bagażu podręcznego podróżujących.

W wyniku zdarzenia 14 pasażerów trafiło do szpitala. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Jednak jak twierdzi przedstawiciel linii lotniczych British Airways, zostali przebadani przez personel medyczny, by zachować wszelkie „środki ostrożności”. „Bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo. Członkowie naszej załogi zrobili wszystko, co należało do ich obowiązków, by zadbać o podróżujących naszymi liniami klientów, w obliczu niespodziewanych, poważnych turbulencji” – czytamy w oficjalnym komunikacie British Airways. Do zdarzenia doszło 6 maja 2019 roku. Dopiero po przeprowadzeniu dokładnego przeglądu technicznego, samolot będzie mógł obsługiwać kolejne loty.