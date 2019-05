Skandal w Wielkiej Brytanii. Dziennikarz BBC porównał royal baby do małpy

Wpis został już co prawda usunięty, jednak każdy z nas wie, że co raz znajdzie się w internecie, nigdy z niego nie ginie. Internauci zrobili zrzuty ekranu wpisu Danny'ego Bakera i podają je wciąż dalej na Twitterze, oskarżając go o rasizm. W poście dziennikarz dodał zdjęcie pary trzymającej za ręce szympansa, ubranego w dziecięcy strój. „Royal baby opuszcza szpital” – dodał w komentarzu Baker.

W środę 8 maja, Harry i Meghan, której matką jest Afroamerykanka Doria Ragland, ujawnili, że ich nowy syn będzie nosił imiona Archie Harrison Mountbatten-Windsor.