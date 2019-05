Królowa Elżbieta II poznała prawnuka. Internauci zwracają uwagę na jeden szczegół

„Tego popołudnia Ich Królewskie Wysokości przedstawiły Jej Wysokości Królowej jej ósmemu prawnukowi na zamku w Windsorze. Książę Edynburga i matka księżnej byli również obecni z powodu tej wyjątkowej okazji” – poinformowało w mediach społecznościowych Sussex Royal.

Pokazano również zdjęcie z tej okazji, na którym widzimy królową Elżbietę II, księcia Filipa, księżną Meghan, księcia Harry'ego, Dorię Ragland i nowego członka rodziny królewskiej, któremu nadano już imię: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Zdjęcie zamieszczono także w wersji czarno-białej.

Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.

